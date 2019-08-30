https://static.news.ru/photo/b780150a-cbe2-11e9-a1c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент Владимир Путин в ближайшее время намерен посетить Чечню. Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Глава государства отметил, что уже длительное время не посещал этот регион.

Давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, — заверил он.

Таким образом Путин ответил на приглашение Кадырова, который признался, что старейшины республики «начали наезжать» на него за то, что российский лидер не приезжает. По его словам, они даже стали упрекать чеченского главу за это.

Такой визит мог бы состояться в ноябре или декабре, предложил Кадыров.

Между тем, подчеркнул он, сейчас в регионе «совсем другая жизнь», а экономическая ситуация «очень хорошая, несмотря на все санкции, всё недружеское отношение к России».

Путин согласился, что «республика развивается достаточно хорошими темпами», а «ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа». Президент также отметил «настойчивые усилия» в этом самого Кадырова и заверил, что готов «с удовольствием посмотреть» на жизнь Чечни «прямо, что называется, наяву».

Политики также обсудили реализацию приоритетных проектов, поддержку социальной сферы и подготовку к новому учебному году. Помимо этого, как писал News.ru, они немного поспорили о том, где находится самая красивая в мире мечеть — в чеченском Шали или в Санкт-Петербурге.