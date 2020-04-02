Путин принял отставку губернатора Архангельской области

Президент России Владимир Путин одобрил отставку главы Архангельской области Игоря Орлова. На его место временно назначен Александр Цыбульский.
Принять отставку губернатора Архангельской области Орлова И.А. по собственному желанию. Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию, — написано в указе.
NEWS.ru информировал ранее, что российский лидер призвал граждан внимательно относиться к требованиям властей в связи с пандемией коронавируса. По мнению главы государства, это позволит жителям страны сохранить своё здоровье.
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