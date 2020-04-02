Путин принял отставку губернатора Архангельской области

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Президент России Владимир Путин не проводил телефонных переговоров с принцем Саудовской Аравии, сообщили в Кремле.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с Путиным о цене на нефть. Американский лидер ожидает, что Эр-Рияд...