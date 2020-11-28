https://static.news.ru/photo/83c8ae1c-323d-11eb-9fe8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании стран ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Также в его планах намечен ряд внутрироссийских встреч.

Как сообщил телеканал «Россия 1», Путин на следующей неделе планирует посетить Тюменскую область, в Тобольске он обсудит вопросы нефтехимии, главным из которых, как предполагается, станет добавленная стоимость.

На следующей неделе президент, как ожидается, откроет и новые медцентры, построенные Минобороны, у него запланирована также встреча с участниками конкурса «Доброволец России». А в Международный день инвалидов, 3 декабря, российский лидер намерен пообщаться с представителями общественных организаций.

На предстоящей неделе президент также примет участие в конференции по искусственному интеллекту.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин заявил, что согласно международному праву, Нагорный Карабах всегда был частью Азербайджана. Он отметил, что в связи с этим Россия не могла вмешиваться в конфликт на этой территории в рамках ОДКБ. По его словам, ОДКБ предусматривает помощь, если совершаются агрессивные действия в отношении страны — участницы договора. При этом на территорию Армении никто не покушался.