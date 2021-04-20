Путин примет участие в саммите по климату из-за особой важности темы

https://static.news.ru/photo/0fb94144-a1c3-11eb-9de8-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин примет участие в организуемом Соединёнными Штатами саммите по климату, так как считает тему приоритетной для страны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли глава государства использовать это мероприятие для налаживания отношений с Западом и каким образом, представитель Кремля заявил, что понятия «отношения с Западом» нет.

Запад — это одна из четырёх сторон света, — подчеркнул он.

По его словам, Путин всё же решил посетить саммит, так как это многостороннее мероприятие, посвящённое климату и экологии, что также является очень важным приоритетом для России.

И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нём. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин примет участие в саммите лидеров по вопросам климата, который предложил провести его американский коллега Джо Байден. Российский глава выступит в формате видеоконференции. Мероприятие состоится 22 апреля.