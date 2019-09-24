https://static.news.ru/photo/dd9c567c-deca-11e9-bde4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин примет участие в работе конгресса Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). Форум открылся в московском выставочном комплексе «Манеж».

Конгресс будет проходить по 28 сентября. Глава государства запланировал свой визит на площадку 25 числа, сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

В нём отмечено, что ИНТОСАИ — это международная организация, которая была создана в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию госаудита во всём мире. В состав организации входят 194 страны. Конгресс — это высший орган, который собирается раз в три года в разных странах.

Московский диалог посвящён двум актуальным темам: «Информационные технологии в развитии государственного управления» и «Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей». В работе конгресса принимают участие более 600 представителей 168 государств.

В ходе нынешнего конгресса полномочия президента и председателя управляющего совета ИНТОСАИ на ближайшие три года будут переданы председателю Счётной палаты России Алексею Кудрину.

Ранее News.ru писал, что Путин проведёт совещание с министрами, в ходе которого будут обсуждаться дополнительные меры, направленные на повышение доходов россиян.