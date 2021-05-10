Путин пригласил президента Киргизии в Россию

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым и пригласил его посетить РФ с рабочим визитом. Глава республики предложение принял, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух государств
Президенты обсудили приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. Российский лидер поддержал достигнутые Бишкеком и Душанбе договорённости и заверил в готовности РФ содействовать стабилизации обстановки. Кроме того, Путин заявил, что Россия готова помочь Киргизии в преодолении гуманитарных последствий конфликта,
Главы государств также договорились, что Жапаров приедет в РФ в конце мая. Тогда они обсудят самые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено взаимодействию в сфере региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.
Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана вспыхнул 28 апреля. На следующий день он перерос в вооружённое столкновение между пограничниками двух стран, которое продолжалось шесть часов. Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля. По последним данным, число погибших в конфликте жителей Киргизии достигло 33 человек, свыше 160 пострадали.
Ранее глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев назвал условие для урегулирования конфликта страны с Таджикистаном. По его словам, решить проблему можно только мирным путём.