https://static.news.ru/photo/71ffa7a0-d599-11e9-8a3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пригласил главу правительства в Москву на празднование 75-летия Победы.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт РИА Новости .

По словам руководителя МИДа, на встрече было уделено особое внимание урегулированию ситуации в Сирии. Стороны договорились активизировать диалог военных по этому вопросу и подчеркнули необходимость обеспечить территориальную целостность и суверенитет ближневосточной страны.

Также политики обсудили подготовку к новому заседанию межправительственной комиссии. Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций в отношении Сирии и «нашёл понимание» со стороны Нетаньяху.

До этого Владимир Путин во время открытия переговоров с Биньямином Нетаньяху отметил важность взаимодействия двух стран в вопросе безопасности в условиях сохраняющейся угрозы терроризма.

Как писал News.ru, визит премьер-министр Биньямина Нетаньяху в Сочи 12 сентября подытожил попытки израильского политика превратить во внутриполитический капитал свои связи на мировой арене. Важным контекстом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным можно считать еле угадываемую боязнь властей еврейского государства, что США и Иран сейчас способны наладить полноценный публичный канал коммуникации.