https://static.news.ru/photo/6ce8c54e-cfc2-11e9-9827-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут рады лидерам G7, если формат «большой восьмёрки» будет восстановлен, и РФ станет членом группы.

Об этом он сообщил в ходе панельной сессии на Восточном экономическом форуме в ответ на вопрос о том, поедет ли он на саммит G7 в случае возвращения G8. По его словам, очередная встреча лидеров группы должна была пройти в РФ, однако Россия была исключена из неё.

Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады, — заявил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что сейчас не может представить себе эффективную международную организацию без участия Китая и Индии. По словам президента, любые подобные форматы идут на пользу, так как это позитивный обмен мнениями. Поэтому Россия открыта для возвращения в группу, если партнёры предложат вернуть формат «восьмёрки», передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин уверен в полной нормализации отношений России и Украины. Правда, он считает, что это произойдёт не скоро и во многом будет зависеть от позиции властей Киева.