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Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал прямой угрозой Ирану обещание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ответить на атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Встреча Трампа и Рухани на полях ГА ООН не состоится. Большие силы брошены на то, чтобы довести дело до ударов США по Ирану, — написал сенатор в посте в Twitter....