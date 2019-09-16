Российский лидер Владимир Путин прибыл в Турцию, чтобы принять участие в Пятой трёхсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса.
Лидеры России, Турции и Ирана рассмотрят дальнейшие совместные усилия по достижению мирного урегулирования в Сирии. Кроме того, политики проведут ряд рабочих встреч, передаёт
Ранее президент Сирии Башар Асад встретился с делегацией представителей российского МИДа. Политик обсудил с дипломатами продолжение борьбы с терроризмом в регионе, писал News.ru.