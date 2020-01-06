https://static.news.ru/photo/32ee13d8-317b-11ea-824d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин отправился из Дамаска в Стамбул.

На 7 января публичных мероприятий у главы государства не запланировано. Российский лидер планирует 8 января провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и принять участие в открытии газопровода «Турецкий поток», пишет «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин провёл встречу в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Президент России также прогулялся с ним по улицам старого города и подарил Коран XVII века старейшей мечети города, писал NEWS.ru.