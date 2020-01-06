Президент России Владимир Путин отправился из Дамаска в Стамбул.
На 7 января публичных мероприятий у главы государства не запланировано. Российский лидер планирует 8 января провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и принять участие в открытии газопровода «Турецкий поток»,
Ранее Владимир Путин провёл встречу в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Президент России также прогулялся с ним по улицам старого города и подарил Коран XVII века старейшей мечети города, писал NEWS.ru.
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