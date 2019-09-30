Президент России Владимир Путин 30 сентября прилетел в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим лидером Франции Жаком Шираком.
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Ранее News.ru писал, что в соборе Святого Людовика, который расположен на территории Дома инвалидов в Париже, началась месса по Жаку Шираку.
Ожидается, что похороны состоятся до конца дня на кладбище Монпарнас, где покоится его дочь. Народное прощание с экс-президентом прошло 29 сентября. К Дому инвалидов, где был выставлен гроб с телом бывшего французского лидера, выстроилась огромная очередь.
Ширак скончался утром 26 сентября у себя дома в окружении родственников. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год. Здоровье Ширака резко ухудшилось в 2016 году после смерти его старшей дочери Лоран. В последнее время бывший французский лидер редко появлялся на публике.