https://static.news.ru/photo/e75d033e-c41a-11e9-9468-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, где проведёт переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Из хельсинкского аэропорта Вантаа российский лидер отправится в Президентский дворец, где встретится с Ниинистё. После пресс-конференции главы государств отправятся в крепость Свеаборг, где состоится рабочий обед, передаёт ТАСС .

Финская сторона рассчитывает на то, что там состоится беседа лидеров в формате один на один.

Главными темами диалога станут вопросы международной и региональной повестки дня. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин и Ниинистё обсудят перспективы восстановления конструктивного диалога между Москвой и Евросоюзом в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС.

Ушаков рассказал, что президенты также обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, а также взаимодействие двух государств в Арктическом регионе.

Путин и Ниинистё также рассмотрят вопрос безопасности в районе Балтийского моря.

При этом, по словам президента Финляндии, он планирует затронуть тему массовых акций протеста в Москве и обсудить ситуацию на Украине.

При этом 22 августа российский лидер встретится с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, который находится в Москве с официальным визитом, писал News.ru.