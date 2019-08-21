Президент России Владимир Путин прибыл в Финляндию, где проведёт переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Из хельсинкского аэропорта Вантаа российский лидер отправится в Президентский дворец, где встретится с Ниинистё. После пресс-конференции главы государств отправятся в крепость Свеаборг, где состоится рабочий обед, передаёт
Финская сторона рассчитывает на то, что там состоится беседа лидеров в формате один на один.
Главными темами диалога станут вопросы международной и региональной повестки дня. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин и Ниинистё обсудят перспективы восстановления конструктивного диалога между Москвой и Евросоюзом в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС.
Ушаков рассказал, что президенты также обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, а также взаимодействие двух государств в Арктическом регионе.
Путин и Ниинистё также рассмотрят вопрос безопасности в районе Балтийского моря.
При этом, по словам президента Финляндии, он планирует затронуть тему массовых акций протеста в Москве и обсудить ситуацию на Украине.
При этом 22 августа российский лидер встретится с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, который находится в Москве с официальным визитом, писал News.ru.