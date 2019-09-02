https://static.news.ru/photo/6a98b5c6-cd59-11e9-be07-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Братска. Отсюда он отправится в Тулун, который больше всего пострадал от наводнения, случившегося в регионе в начале лета.

У главы государства запланированы встреча с жителями и совещание по обеспечению жильём граждан, которые потеряли свои дома. Он также посетит школу номер 6. Из-за паводка там был был затоплен первый этаж, повреждена мебель, оборудование мастерских и пищеблок. На её восстановление выделено свыше 25 миллионов рублей. Сюда также перевели учащихся тулунской школы номер 20, которую полностью разрушило наводнение.

В конце июня в Иркутской области из-за непрекращающихся ливней из берегов вышли реки. Тогда паводок унёс жизни 25 человек. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 188 человек.

Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников, писал News.ru.

Ранее, как писал News.ru, Путин наградил медалями девять человек, проявивших смелость при спасении людей во время наводнения в Иркутской области.