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Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск. Вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко он посетит космодром Восточный и проверит ход строительства, передаёт РИА Новости.

Планируется, что российский и белорусский лидеры сначала с вертолёта осмотрят космодром и инфраструктурные объекты, а затем примут участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов.

В конце поездки у Путина и Лукашенко запланирована беседа. После этого главы государств ответят на вопросы журналистов в ходе совместной пресс-конференции.

У президента РФ также запланирована встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым и с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы Союзного государства на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Он также добавил, что подписание совместных документов не планируется.