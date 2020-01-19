https://static.news.ru/photo/6e6ed3f8-3ab2-11ea-adac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Берлин, где состоится международная конференция по Ливии.

В Кремле надеются, что участники смогут обменяться мнениями по урегулированию ливийского кризиса, в том числе по вопросам прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и начала переговоров под эгидой ООН, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана. Президент России и лидер Турции встретятся в Берлине до начала международной встречи по Ливии.

Международная конференция по урегулированию в Ливии пройдёт в Берлине 19 января. К участию также приглашены Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.