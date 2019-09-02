https://static.news.ru/photo/320a7d78-cda1-11e9-bc1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Улан-Батор с официальным визитом.

3 сентября он проведёт встречу с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. В её ходе российский лидер подпишет новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами. Кроме того, он примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

По словам главы РФ, он намерен обсудить с монгольским руководством перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества. Новый договор, по мнению российского лидера, выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Ранее News.ru писал, что президент Молдавии Игорь Додон пробудет в российской столице один день.