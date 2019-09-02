Президент РФ Владимир Путин прибыл в Улан-Батор с официальным визитом.
3 сентября он проведёт встречу с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. В её ходе российский лидер подпишет новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами. Кроме того, он примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.
По словам главы РФ, он намерен обсудить с монгольским руководством перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества. Новый договор, по мнению российского лидера, выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень.
Ранее News.ru писал, что президент Молдавии Игорь Додон пробудет в российской столице один день.