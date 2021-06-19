Путин: «Единая Россия» успешно прошла этап становления

https://static.news.ru/photo/1bd324c8-d0f7-11eb-9119-96000091f725_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл на XX съезд партии «Единая Россия». Выступая перед её членами, глава государства заявил, что партия «успешно прошла этап становления», пишет РИА Новости.

По его словам, партия выдержала конкуренцию и обрела многочисленных сторонников.

Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности, — сказал российский лидер.

По словам Путина, «Единой России» принадлежит важная роль в консолидации общества вокруг общенациональной повестки.

Он также отметил, что одним из важнейших приоритетов деятельности единороссов остаётся поддержка семей с детьми. Кроме этого, в своей речи президент подчеркнул, что до 2026 года необходимо повысить доходы россиян и снизить уровень бедности.

Юбилейный съезд партии проходит в столице на фоне роста заболеваемости коронавируса и новых ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин подготовил «важное содержательное выступление». В свою очередь «Единая Россия» на этом съезде планирует утвердить программу, с которой пойдёт на выборы в Госдуму ближайшей осенью.