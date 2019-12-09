https://static.news.ru/photo/85e20cb8-1a8b-11ea-8c43-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четвёрки». Сначала он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После Путин, Меркель, Макрон и президент Украины Владимир Зеленский проведут переговоры. Сообщалось, что для них отвели 2,5 часа. По завершении встречи четверых состоятся первые переговоры между российским и украинским лидерами. Сообщалось, что «формула Штайнмайера» станет одной из тем.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. В его рамках проходит обсуждение ситуации на Украине с участием представителей России, Франции и Германии.

Как писал NEWS.ru ранее, МИД России выступил против расширения «нормандского формата». Также сообщалось, что двусторонняя встреча между Путиным и Зеленским не будет ограничена по времени. В ней примут участие министр энергетики РФ Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Несколько часов назад активистки украинского движения Femen провели акцию протеста в Париже. Девушки попытались прорваться к Елисейскому дворцу. Правоохранительные органы провели задержание.