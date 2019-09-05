https://static.news.ru/photo/78a5942e-cfd2-11e9-8bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Владимир Путин заявил, что Россия произведёт, но не будет первой размещать запрещённые прежде ДРСМД ракеты.

Мы не будем размещать, мы произведём такие же ракеты, — подчеркнул глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Кроме того, политик прокомментировал недавнее заявление главы Пентагона о том, что США готовы разместить такие ракеты в Японии и Южной Корее.

Это нас огорчает и вызывает определённое беспокойство, — добавил президент РФ.

Политик отметил, что размещение ракет в этих регионах будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но эти вооружения перекроют часть территории России, передаёт ТАСС .

Вашингтон 18 августа провёл первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которая была запрещена ДРСМД. При этом 21 августа исполняющий обязанности министра Сухопутных сил США Райан Маккарти признался, что Вашингтон работает над созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой с радиусом действия, который ранее был запрещён.

Как писал News.ru, Путин поручил Совбезу проанализировать уровень угрозы для РФ после испытаний Вашингтоном новой крылатой ракеты.