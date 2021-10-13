Путин предупредил, что террористы стягиваются в Афганистан

Террористы стягиваются в Афганистан и могут попытаться дестабилизировать ситуацию в странах СНГ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями спецслужб государств Содружества. Он призвал силовиков постоянно мониторить обстановку на границе. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.

Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии, — подчеркнул глава государства.

Он отметил важность мониторинга обстановки на границе с Афганистаном. По его словам, важно быть готовыми противодействовать террористам, а для этого нужно координировать усилия и проводить совместные спецоперации.

Обстановка в Афганистане непростая, вы и сами это прекрасно знаете. После окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов («Талибан» — запрещённая в РФ организация. — NEWS.ru), которые устанавливают свои порядки, свои правила. При этом в стране продолжает действовать ряд международных группировок из состава ИГИЛ (запрещённая в РФ организация. — NEWS.ru), — добавил Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что талибы должны выполнять свои обещания по созданию инклюзивного правительства и борьбе с терроризмом. Он напомнил, что они ранее заявляли о намерении бороться с наркотрафиком. По мнению министра, НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить туда потоки афганских беженцев. Лавров отметил, что это целенаправленная попытка «разогреть» обстановку в регионе. Сейчас важно, чтобы вооружение Альянса в Афганистане не использовали в деструктивных целях.