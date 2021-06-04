Путин предрёк США судьбу СССР

Фото: kremlin.ru

Сергей Попов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Президент Владимир Путин заявил, что США в первую очередь должны научиться с уважением относиться к интересам России в рамках нормализации диалога. Заявление прозвучало в ходе Петербургского международного экономического форума, трансляция велась на сайте мероприятия.

Глава государства прокомментировал вопрос, какие меры нужны, чтобы стабилизировать российско-американские отношения. Главное, что нужно сделать, — это относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом...