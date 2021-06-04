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Путин предрёк США судьбу СССР

11:55, 05 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

США, выстраивая свою политику отношений с другими государствами, могут повторить судьбу СССР. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с главами международных информагентств, сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, проблема империй состоит в том, что, надеясь на собственное могущество, они позволяют себе «небольшие погрешности и ошибки». Однако со временем количество проблем нарастает и в какой-то момент с ними уже не справиться.

И Соединённые Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твёрдым шагом идут прямо по пути Советского Союза, — отметил российский лидер.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума Путин назвал главное условие стабилизации российско-американских отношений. По его словам, стороны должны с уважать и учитывать интересы друг друга. Он охарактеризовал президента США Джо Байдена как одного из самых опытных политиков и предположил, что встреча в Женеве, намеченная на 16 июня, пройдёт в конструктивном ключе.

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