Путин предрёк США судьбу СССР

США, выстраивая свою политику отношений с другими государствами, могут повторить судьбу СССР. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с главами международных информагентств, сообщается на сайте Кремля.
По словам Путина, проблема империй состоит в том, что, надеясь на собственное могущество, они позволяют себе «небольшие погрешности и ошибки». Однако со временем количество проблем нарастает и в какой-то момент с ними уже не справиться.
И Соединённые Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твёрдым шагом идут прямо по пути Советского Союза, — отметил российский лидер.
Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума Путин назвал главное условие стабилизации российско-американских отношений. По его словам, стороны должны с уважать и учитывать интересы друг друга. Он охарактеризовал президента США Джо Байдена как одного из самых опытных политиков и предположил, что встреча в Женеве, намеченная на 16 июня, пройдёт в конструктивном ключе.