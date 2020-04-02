Политика

Путин предписал СМИ определить число работников, обеспечивающих их работу

17:42, 02 апреля 2020 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средства массовой информации должны определить численность работников, которые смогут обеспечивать их работу до 30 апреля. Такое распоряжение сделал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что данная мера необходима в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории России в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 года включительно функционирование этих организаций, — цитирует распоряжение РИА Новости.

Предписание касается всех организаций, которые занимаются выпуском средств массовой информации.

Как писал NEWS.ru, прогнозы о сроках окончания на территории России пика пандемии коронавирусной инфекции нового типа носят примерный характер.

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