Путин предписал СМИ определить число работников, обеспечивающих их работу

https://static.news.ru/photo/fbd6b05c-74f1-11ea-947f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средства массовой информации должны определить численность работников, которые смогут обеспечивать их работу до 30 апреля. Такое распоряжение сделал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что данная мера необходима в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории России в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 года включительно функционирование этих организаций, — цитирует распоряжение РИА Новости.

Предписание касается всех организаций, которые занимаются выпуском средств массовой информации.

Как писал NEWS.ru, прогнозы о сроках окончания на территории России пика пандемии коронавирусной инфекции нового типа носят примерный характер.