Путин предписал СМИ определить число работников, обеспечивающих их работу

Средства массовой информации должны определить численность работников, которые смогут обеспечивать их работу до 30 апреля. Такое распоряжение сделал президент России Владимир Путин.
Отмечается, что данная мера необходима в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории России в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 года включительно функционирование этих организаций, —
цитируетраспоряжение РИА Новости.
Предписание касается всех организаций, которые занимаются выпуском средств массовой информации.
Как писал NEWS.ru, прогнозы о сроках окончания на территории России пика пандемии коронавирусной инфекции нового типа носят примерный характер.
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