Путин предостерёг от вступления Украины в НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Украина вступит в НАТО и станет пытаться вернуть Крым, то страны Европы автоматически будут втянуты в войну без победителей. Россия сделает всё для того, чтобы найти компромиссы, которые всех устроят, отметил российский лидер после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.

Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путём будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией, — подчеркнул Путин.

Он добавил, что потенциалы Североатлантического альянса и России несопоставимы.

Мы это понимаем. Но мы также понимаем, что Россия — одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности даже многих опережаем. Победителей не будет, — указал российский лидер.

По его словам, Макрон не хочет такого развития ситуации, поэтому прилетел в Москву «и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения». Путин назвал миссию французского президента «благородной» и поблагодарил его за предпринятые усилия.

Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают, — подчеркнул российский лидер.

Ранее стало известно, что Россия выступает категорически против расширения НАТО за счёт новых членов, заявил Владимир Путин. Альянс двигается в сторону России и в этой ситуации говорить, что Москва действует агрессивно, нелогично, отметил российский лидер после беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном.