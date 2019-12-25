https://static.news.ru/photo/194f1d3c-27c1-11ea-a6a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ростислав Нетисов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, который предлагает не применять статью УК РФ о преступных сообществах к предприятиям, которые не создавались для совершения преступлений.

В документе говорится, что учредители, руководители и работники организации не подлежат уголовной ответственности только из-за наличия организованной структуры.

Исключение составляют случаи, когда такая организация или её подразделения были специально созданы для совершения преступлений.

Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова.