Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, который предлагает не применять статью УК РФ о преступных сообществах к предприятиям, которые не создавались для совершения преступлений.
В документе говорится, что учредители, руководители и работники организации не подлежат уголовной ответственности только из-за наличия организованной структуры.
Исключение составляют случаи, когда такая организация или её подразделения были специально созданы для совершения преступлений.
Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова.
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