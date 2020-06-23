Путин предложил ввести льготную ипотеку на жильё стоимостью до 6 млн рублей

https://static.news.ru/photo/517161dc-b562-11ea-a872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн. Об этом он заявил во время телеобращения к гражданам России.

Этой весной мы запустили программу льготной ипотеки. Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас обязательно нужно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на жильё стоимостью не до 3, как прежде, а до 6 млн рублей, а в крупнейших агломерациях (московской и петербургской) — до 12 млн (здесь цены объективно выше, чем в среднем по России). Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки, — сказал глава государства.

В апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако, как сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты Госдумы планируют предложить Банку России поддержать продление льготной ипотеки на весь 2021 год.

Как писал NEWS.ru, экономисты отмечают, что удешевление жилищных кредитов не вызовет заметного роста спроса на них со стороны населения. Доходы у людей снижаются, и даже более привлекательные по цене квартиры многим окажутся не по карману. Зато жильё в условиях невысокого спроса может подешеветь в пределах 10%, прогнозируют эксперты.