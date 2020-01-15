Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил ужесточить отбор кандидатов на пост главы государства.
По его мнению, они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь другого гражданства.
Причём не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, ранее глава государства предложил россиянам проголосовать по поправкам к конституции страны. Однако лидер не считает нужным принимать новый Основной закон страны.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен