https://static.news.ru/photo/6265faa8-3780-11ea-8502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил ужесточить отбор кандидатов на пост главы государства.

По его мнению, они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь другого гражданства.

Причём не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, ранее глава государства предложил россиянам проголосовать по поправкам к конституции страны. Однако лидер не считает нужным принимать новый Основной закон страны.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.