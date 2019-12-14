Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о создании в стране почётного звания «Город трудовой доблести».
Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, — говорится в тексте документа.
Под вкладом подразумевается производство военной и гражданской продукции на предприятиях, находящихся на территории города.
Как ранее писал NEWS.ru, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко выдвинул инициативу о присвоении некоторым российским городам почётного звания «Город трудовой доблести».
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