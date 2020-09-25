Путин предложил США сотрудничество в сфере информационной безопасности

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Глава первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов прокомментировал информацию о возможном введении ЕС новых санкций против России в связи с конфликтом на Украине. По его словам, такие меры не имеют легитимного характера.

Он уверен, что подобные решения стан Евросоюза усложняют ситуацию, передаёт РИА Новости. Позиция России по санкциям прозвучала, в том числе в выступлении нашего президента [Владимира Путина на Генассамблее ООН]. Санкции,...