Путин предложил США сотрудничество в сфере информационной безопасности

России и Соединённым Штатам необходимо взять в разработку соглашение о сотрудничестве в цифровой информационной среде. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин.
Ключевым вызовом современности глава российского государства считает риск возникновения противостояния между странами в цифровой среде.
Восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной информационной безопасности на высоком уровне, — цитирует Путина «ПолитЭксперт».
Президент России призвал США не делать международное информационное поле заложником политических разногласий. Путин уверен, что Москве и Вашингтону следует провести экспертный диалог по вопросам кибербезопасности.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что США и их союзники усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве других стран. По его словам, это вызывает напряжённость в международных отношениях. С другой стороны, Вашингтон объявляет главными источниками киберугроз в мире Россию, Китай, Северную Корею и Иран. Так формируется «медийная картина», призванная оправдать в глазах мирового сообщества любые последующие действия. Он уверяет, что за подавляющим числом кибератак в мире стоят США, писал NEWS.ru.