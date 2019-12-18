https://static.news.ru/photo/3641946e-224f-11ea-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если Соединённые Штаты намерены помочь Украине, то пусть дадут ей денег, а не ведут политику сдерживания России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее российский лидер напомнил, что Украина пока так и не выплатила России долг в $3 млрд, которые предоставил Фонд национального благосостояния РФ.

Как писал NEWS.ru, сенатор-республиканец Роджер Уикер внёс в сенат США законопроект о противодействии «нарушениям» Россией религиозной свободы на Украине. Документ касается ситуации в Крыму и в Донбассе, он может быть использован как новое основание для санкций.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина