Путин предложил разработать процедуру взаимного признания вакцин

Россия выступает за взаимное признание вакцин от коронавируса разными странами и предлагает разработать соответствующую процедуру. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Восточноазиатского саммита. Текст его выступление опубликован на сайте Кремля.

Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, — сказал российский лидер.

По его словам, без этого в сегодня практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение людей по региону.

Путин отметил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена к применению в 70 странах и поставляется в более чем 50 из них. Он выразил признательность партнёрам Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин.

Глава государства добавил, что Россия продолжит поставлять в другие государства тест-системы и реагенты для диагностики COVID, в том числе и безвозмездно.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный призвал допустить на российский рынок зарубежный вакцины от коронавируса. По его словам, граждане могут прививаться зарубежными препаратами за собственный счёт, если по каким-то причинам не доверяют отечественным препаратам.

Некоторое время назад стало известно, что ВОЗ возобновила процесс преквалификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. По словам разработчиков препарата, процедура идёт в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию.