https://static.news.ru/photo/d0bbc890-3deb-11ea-9a86-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании. По его мнению, это необходимо, чтобы «защитить и отстоять мир».

Пример могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединённых Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации, — цитирует ТАСС Путина.

Он предложил провести встречу в любой стране мира и выразил готовность направить соответствующие послания лидерам «пятёрки». Путин считает, что встреча должна состояться именно в 2020 году, в год 75-летия окончания Второй мировой войны и основания ООН.

Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, во время выступления на открытии Свечи памяти — памятника в центре Иерусалима, посвящённого блокаде Ленинграда, Путин поблагодарил израильские власти и прослезился. Российский лидер отметил, что его брат погиб в 1942 году, а отец в годы блокады защищал город. Свеча памяти, высота которой составляет девять метров — один из крупнейших памятников Второй мировой войне, установленных в Израиле.