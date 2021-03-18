Путин предложил провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент России Владимир Путин обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену и предложил ему провести разговор в открытом режиме.

Российский лидер считает, что этот диалог будет интересен и для народов обеих стран.

Я сейчас подумал вот о чём. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран, — сказал президент Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Путина «убийцей». Ранее Главное разведывательное управление США опубликовало отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена.

Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя, которая прошла в формате видеоконференции. Он пожелал Байдену здоровья, отметив, что говорит это без иронии, и подчеркнул, что «кто обзывается — тот сам так называется».

Между тем в МИД РФ заявили, что ждут от Вашингтона объяснений по поводу высказываний Байдена в адрес Владимира Путина, писал NEWS.ru.