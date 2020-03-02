https://static.news.ru/photo/421d96da-5c9b-11ea-a649-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин добавил ещё одно слово в название законопроекта о поправках в Конституцию. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Предлагает наименование проекта закона РФ о поправке в Конституцию РФ изложить в следующей редакции: «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации функционирования публичной власти», — цитирует «Интерфакс» Володина.
В настоящей редакции законопроект называется «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Как писал NEWS.ru, поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменениях в российскую Конституцию поступили в Государственную думу РФ в понедельник, 2 марта. Вячеслав Володин отметил, что президентские поправки, о которых ранее говорил сам глава государства Владимир Путин, изложены на 24 страницах. Текст российского лидера направят в профильный комитет по госстроительству и законодательству. Председатель Госдумы подчеркнул, что 2 марта — последний день приёма поправок ко второму чтению.