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Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн заявил, что ему ничего неизвестно о возможной коалиции с другими партиями в новом составе Госдумы, а публикации о предвыборных конфигурациях партии он считает лишь повышенным интересом к её деятельности.

Участившиеся сообщения о различных предвыборных конфигурациях «Единой России» мы рассматриваем как повышение интереса к партии и оценку её ключевой роли в политических процессах в стране, — заявил РИА Новости Хинштейн....