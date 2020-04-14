Путин предложил подумать об обнулении пошлин на средства борьбы с пандемией

https://static.news.ru/photo/dd637036-7e3a-11ea-a1c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать об обнулении таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на товары, используемые для борьбы с пандемией. Также он выразил согласие с идеей расширения практики зелёных коридоров для движения товаров во время распространения коронавируса.

Для импорта социально значимых товаров, продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты открыт зелёный коридор. Надо подумать над расширением этой практики, — цитирует ТАСС Путина.

Также он отметил, что методы борьбы с пандемией должны быть разумными и не приводить к разрыву кооперации между странами.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин принимает участие во встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проводится по видеосвязи. По словам пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, в финале встречи глав ЕАЭС планируется принять совместный документ. Главными темами конференции стали обсуждение совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержание экономической стабильности государств — членов Евразийского экономического союза. ЕАЭС существует с 2014 года. В организацию сейчас входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.