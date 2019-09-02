https://static.news.ru/photo/a303a45a-cd88-11e9-98fc-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил по поводу назначения вице-премьера Виталия Мутко мэром пострадавшего от паводка города Тулуна в Иркутской области.

Предложение российский лидер озвучил на встрече с жителями области. Одна из женщин пожаловалась политику, что местная власть подала на неё в суд после её обращения к Мутко. При этом глава РФ напомнил о 8 сентября — едином дне голосования, в который жители смогут выбрать тех кандидатов, которым доверяют. Собравшиеся ответили, что им некого выбирать, тогда лидер РФ и предложил кандидатуру Мутко, а жители Тулуна поддержали эту идею криком «Да!».

Ранее глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в регионе Виталий Мутко заявил, что проектно-сметная документация по созданию новых защитных сооружений в Иркутской области будет разработана в течение шести месяцев и их построят по совершенно другому классу защиты, передавал News.ru.