Президент России Владимир Путин предложил назвать новый космический ракетный комплекс «Байтерек» в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Россия и Казахстан строят этот комплекс совместно. Ранее Путин и Назарбаев посетили павильон «Казахстан» на ВДНХ, где глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе строительства.
Президент РФ поинтересовался, почему комплекс носит такое название. Назарбаев пояснил, что «Байтерек» означает «древо жизни» и с этим названием связана красивая легенда.
Давайте «Нурсултан» назовём. Вы же делали этот проект, — предложил Путин.
В ответ экс-президент Казахстана предложил назвать комплекс «Назарбаев». Политиков этот вариант устроил. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что с таким новым именем проект будет реализовываться быстрее и качественнее, передаёт «
Ранее Путин призвал строго следовать графику строительства космодрома Восточный. Он также дал поручение оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса, обеспечив при этом её качество и надёжность. Всё это необходимо для снижения стоимости космических пусков, писал News.ru.