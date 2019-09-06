https://static.news.ru/photo/a24fc088-d167-11e9-bd20-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил назвать новый космический ракетный комплекс «Байтерек» в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Россия и Казахстан строят этот комплекс совместно. Ранее Путин и Назарбаев посетили павильон «Казахстан» на ВДНХ, где глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе строительства.

Президент РФ поинтересовался, почему комплекс носит такое название. Назарбаев пояснил, что «Байтерек» означает «древо жизни» и с этим названием связана красивая легенда.

Давайте «Нурсултан» назовём. Вы же делали этот проект, — предложил Путин.

В ответ экс-президент Казахстана предложил назвать комплекс «Назарбаев». Политиков этот вариант устроил. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что с таким новым именем проект будет реализовываться быстрее и качественнее, передаёт « Интерфакс ».

Ранее Путин призвал строго следовать графику строительства космодрома Восточный. Он также дал поручение оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса, обеспечив при этом её качество и надёжность. Всё это необходимо для снижения стоимости космических пусков, писал News.ru.