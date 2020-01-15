https://static.news.ru/photo/7f381f8e-379f-11ea-823b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дмитрий Медведев Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин намерен предложить премьер-министру Дмитрию Медведеву новый пост. Специально для него глава государства намерен учредить должность заместителя председателя Совета безопасности.

Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории, — сообщил Путин на встрече с членами правительства.

В настоящее время Совет безопасности возглавляет президент. В него входят 11 постоянных членов, в том числе Дмитрий Медведев, отмечает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Соответствующее поручение министрам дал президент России Владимир Путин.