Президент России Владимир Путин намерен предложить премьер-министру Дмитрию Медведеву новый пост. Специально для него глава государства намерен учредить должность заместителя председателя Совета безопасности.
Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории, — сообщил Путин на встрече с членами правительства.
В настоящее время Совет безопасности возглавляет президент. В него входят 11 постоянных членов, в том числе Дмитрий Медведев,
Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Соответствующее поручение министрам дал президент России Владимир Путин.
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