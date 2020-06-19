Путин и Лукашенко не стали обсуждать ситуацию с Белгазпромбанком

https://static.news.ru/photo/4a5ca82c-b222-11ea-944c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Лидеры Белоруссии и РФ — Александр Лукашенко и Владимир Путин — провели телефонные переговоры 19 июня 2020 года. Политики обсудили пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), экономическое сотрудничество.

Однако ситуацию вокруг Белгазпромбанка руководители государств не затронули, передаёт БелТа. Глава Комитета госконтроля республики Иван Тертель заявил, что за кандидатом в президенты республики и экс-банкиром Виктором Бабарико стоят «кукловоды», опасающиеся, что их связь с претендентом на пост лидера раскроют. На этом фоне, по его мнению, политический оппонент Александра Лукашенко «пытается поиграть в благородство». Однако те, кто причастен к противоправной деятельности, будут найдены, пообещал представитель силовой службы.

Бабарико на протяжении более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. Кредитная организация стала объектом интереса правоохранительных органов, которые завели несколько связанных с ней уголовных дел. Финансовая организация работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку.

Политик и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержано 20 человек, которые дают показания.

Как считает сам финансист и политик, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия должна аргументировать слова о неких «кукловодах» из «Газпрома», прозвучавшие в Минске, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, в заявлении также говорилось о якобы «больших начальниках». Песков добавил, что интересы ведущих предприятий РФ всегда защищает Кремль.