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Киев может составить новые списки для обмена заключёнными с Россией к концу октября. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак. По его словам, сразу после этого начнётся работа над согласованием сроков обмена.

Он отметил, что пока не может назвать точное количество удерживаемых лиц, которых планирует обменять Киев. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц, — цитирует его РБК. Предыдущий обмен...