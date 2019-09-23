Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру члена генерального совета «Деловой России» Галины Изотовой. Глава государства предложил экс-депутата Госдумы на пост заместителя председателя Счётной палаты.
Политик уточнил, что представление сделано на основе рекомендаций самих членов Совфеда.
Кроме того, лидер предложил экс-замминистра финансов РФ Алексея Саватюгина, замруководителя Федеральной налоговой службы Андрея Батрукина и руководителя аппарата Счётной палаты Олега Савельева на должности аудиторов.
Решение о назначении всех кандидатов в Счётную палату Совфед примет на заседании 25 сентября, передаёт
Ранее News.ru писал, что председатель СП Алексей Кудрин прокомментировал высказывание главы Минобороны Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону. Он написал в своём микроблоге в Twitter, что «президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине».