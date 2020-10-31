Путин предложил изменить основания для лишения полномочий парламентариев

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Законопроект о расширении перечня оснований для лишения сенаторов и депутатов полномочий внесён президентом России Владимиром Путиным в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба комитета Госдумы по законодательству и госстроительству.

Согласно законопроекту, парламентарии могут быть лишены полномочий в случае выявления фактов, свидетельствующих о несоблюдении сенаторами или депутатами требований, ограничений и запретов для лиц их статуса. В частности, такой причиной могут стать счета в иностранных банках и второе гражданство, сообщает ТАСС.

В случае, если у парламентария будут обнаружены эти нарушения, он прекратит свои полномочия досрочно. Кроме того, сенаторы-представители регионов, могут лишится своего статуса, если выясниться, что они не соблюдают сроков проживания в соответствующем субъекте федерации.

Как писал NEWS.ru, в Совете Федерации приступили к анкетированию сенаторов, желающих сделать прививку от коронавируса, заявил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.