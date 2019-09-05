https://static.news.ru/photo/754b6752-cfca-11e9-9c90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу покупать у РФ гиперзвуковое оружие.

По словам главы России, на встрече в Осаке ставился вопрос о том, как можно зачесть гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, учитывая, что ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет.

Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут, — сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

V Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября 2019 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не намерен возвращаться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорят последние ракетные испытания США.