https://static.news.ru/photo/bbb8b7b4-5cb3-11ea-83f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleg Koldaev/Russian Look

В Конституции РФ необходимо прописать правопреемственность страны от СССР. С таким предложением выступил российский лидер Владимир Путин.

Мы говорим о правопреемственности, а именно об этом речь идет в поправке президента, о правопреемственности Советского Союза в рамках Российской Федерации, — объяснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, это предложение «отвечает на запрос, который существует в обществе», передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменениях в российскую Конституцию поступили в Государственную думу РФ в понедельник, 2 марта. Вячеслав Володин отметил, что президентские поправки, о которых ранее говорил сам глава государства Владимир Путин, изложены на 24 страницах. Текст российского лидера направят в профильный комитет по госстроительству и законодательству.