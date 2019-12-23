Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора лично поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В сообщении также указано, что лидеры затронули и рабочие вопросы,
Президенты затронули несколько актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, — отметили в Кремле.
Как писал NEWS.ru, 23 декабря Путин направил Алиеву поздравительную телеграмму в которой отметил личный вклад главы Азербайджана в упрочение стратегического партнёрства между двумя странами.
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