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Своим мнением о том, что может означать нападение террористов на российскую военную базу в Сирии, поделился военный эксперт Дмитрий Литовкин (младший).

В эфире радио Sputnik он оценил значение этого инцидента. Литовкин обратил внимание на то, что боевики уже не первый раз пытаются атаковать Хмеймим, в том числе используя беспилотники. Говорить о...