Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора лично поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении также указано, что лидеры затронули и рабочие вопросы, передаёт «Интерфакс».

Президенты затронули несколько актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, — отметили в Кремле.

Как писал NEWS.ru, 23 декабря Путин направил Алиеву поздравительную телеграмму в которой отметил личный вклад главы Азербайджана в упрочение стратегического партнёрства между двумя странами.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях