Путин пожелал выздоровления болеющему COVID-19 Асаду

https://static.news.ru/photo/f427dc30-8c85-11eb-a6e7-96000091f725_660.jpg Башар Асад Фото: facebook.com/Bashar.Al.Assad.page

Болеющему коронавирусом президенту Сирии Башару Асаду передали пожелание скорейшего выздоровления от президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в прошедшие дни Путин с Асадом не контактировал.

Нет, вы знаете, в прошедшие дни не было никаких контактов. Нет, не было, но, безусловно, господину Асаду были переданы пожелания скорейшего выздоровления от президента Российской Федерации, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как сообщил ТАСС посол Сирии в Москве Рияд Хаддад, президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма уже идут на поправку и чувствуют себя хорошо. По его словам, лабораторные и рентген-анализы, связанные с состоянием здоровья, постепенно возвращаются к нормальным показателям.

О заражении Асада и его жены коронавирусной инфекцией стало известно 8 марта. Они почувствовали недомогание и сочли, что симптомы схожи с COVID-19. Супруги сделали ПЦР-тесты, результаты которых оказались положительными, после чего удались на карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Такое предположение сделал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где препарат разработали.