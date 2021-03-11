Путин пожелал США внутриполитического спокойствия

https://static.news.ru/photo/e7b27748-827c-11eb-8632-96000091f725_660.jpg Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин пожелал США налаживания спокойной внутриполитической обстановки. Он отметил, что это необходимо для стабильных межгосударственных отношений.

Во время совещания о мерах по повышению инвестиционной активности глава государства вспомнил о волнениях в Вашингтоне, предшествовавших смене хозяина Белого дома. За попытку штурма Капитолия арестованы полторы сотни человек, которым грозят длительные тюремные сроки. По словам Путина, как долго продлятся противоречия между республиканцами и демократами в США, неизвестно.

Мы на самом деле хотим, чтобы закончилось <...>, потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнёрами, а внутренние разборки не дают возможности по внутриполитическим соображениям наладить такую стабильность в наших межгосударственных отношениях, — цитирует президента «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Путин назвал положительный момент санкций в отношении России. По его словам, ограничения стимулируют власти к действиям, которые идут на пользу стране. В частности, развитию импортозамещения. Он добавил, что самое главное в реакции Москвы на санкции — создание конкурентных условий для бизнеса внутри государства и привлечение инвестиций.