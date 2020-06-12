Путин поздравил соотечественников с Днём России

https://static.news.ru/photo/cd6926b2-ac98-11ea-a81b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил с Днём России граждан РФ и соотечественников за рубежом, а также «всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом».

Глава государства подчеркнул, что «для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных морей до Севастополя и Крыма».

На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история. Светлое, пронзительное чувство Родины во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, ответить на любые вызовы, — сказал президент.

Путин принимает участие в торжественных мероприятиях на Поклонной горе. Здесь состоялись церемония поднятия государственного флага и награждение Героев Труда Российской Федерации.

12 июня отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео от лица правительства страны и американцев поздравил граждан РФ с Днём России.