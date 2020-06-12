Путин поздравил соотечественников с Днём России

Владимир Путин поздравил с Днём России граждан РФ и соотечественников за рубежом, а также «всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом».
Глава государства подчеркнул, что «для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных морей до Севастополя и Крыма».
На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история. Светлое, пронзительное чувство Родины во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, ответить на любые вызовы, — сказал президент.
Путин принимает участие в торжественных мероприятиях на Поклонной горе. Здесь состоялись церемония поднятия государственного флага и награждение Героев Труда Российской Федерации.
12 июня отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР.
Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео от лица правительства страны и американцев поздравил граждан РФ с Днём России.
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