https://static.news.ru/photo/0da0e1fa-dbae-11e9-a953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём республики главу Южной Осетии Анатолия Бибилова и пообещал, что Россия продолжит оказывать содействие братскому народу.

Россия будет и впредь оказывать активное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним задач социально-экономического развития, а также в обеспечении региональной безопасности и стабильности, — говорится в телеграмме президента РФ.

Путин подчеркнул, что народ Южной Осетии отстоял своё право на свободу и независимость в нелёгкой борьбе.

Как писал News.ru, Владимир Путин направил поздравления северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины образования КНДР. В телеграмме он особо отметил, что отношения между странами носят дружественный характер. Российский лидер пожелал Ким Чен Ыну здоровья, а стране — процветания и благоденствия.