Путин поздравил президента Азербайджана с Днём республики

Президент Владимир Путин написал письмо своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня республики, который отмечается в стране 28 мая. Он поздравил главу государства с праздником.
Политик отметил успехи государства в научной и социально-экономической сферах, а также роль Азербайджана на мировой арене,
Российский глава отметил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне, и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества.
Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле укрепления региональной стабильности и безопасности, — подчеркнул Путин.
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин поздравил российских евреев с Днём спасения и освобождения, отметив, что этот праздник наполнен особым смыслом в год 75-летия Победы. Президент отметил, что с каждым годом праздник объединяет всё больше еврейских общин как в России, так и за рубежом. Путин напомнил о подвиге солдат СССР и союзных армий, «сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального истребления».
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