Путин поздравил президента Азербайджана с Днём республики

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Американские санкции заметно осложняют отношения Москвы и Вашингтона, но Россия никогда не будет просить об их снятии.

Об этом в ходе онлайн-лекции заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передаёт РИА Новости. По его словам, в санкционной политике США отражаются искажённые представления об окружающем мире, прочно укоренившиеся в...