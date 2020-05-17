Путин поздравил Нетаньяху с новым сроком на посту премьера Израиля

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи со вступлением в должность на новый срок.
Российский лидер отметил, что высоко ценит сложившиеся отношения с главой израильского правительства, а также уверен в дальнейшем укреплении дружественных связей.
По словам Путина, он рассчитывает на то, что Нетаньяху продолжит линию развития взаимовыгодного сотрудничества,
Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Израиля, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности, — написал президент РФ в телеграмме.
Ранее NEWS.ru писал о том, что состав 35-го правительства утверждён парламентом Израиля. За новый кабинет министров проголосовали 73 депутата из 120. Специальное заседание кнессета транслируется по каналу израильского телевидения.
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