Путин поздравил Нетаньяху с новым сроком на посту премьера Израиля

Фото: Shang Hao/Global Look Press

Власти Чехии одобрили секретный документ, подразумевающий, что Россия и Китай могут быть отстранены от участия в тендере на строительство энергоблока атомной электростанции «Дукованы».

Как сообщает издание Denik N, документ был одобрен 27 апреля. Согласно ему, в достройке АЭС не смогут участвовать компании, которые представляют, по мнению Чехии, стратегическую угрозу национальной безопасности. По словам...