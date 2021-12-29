Путин поздравил глав государств с Рождеством и Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом мировых лидеров, в том числе главу Белого дома Джо Байдена, сообщили в Кремле. В своём поздравлении американскому лидеру Путин отметил, что РФ и США могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом вызовов.

В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством президенту США Джозефу Байдену Владимир Путин отметил, что Россия и Соединённые Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин также поздравил президентов Азербайджана, Армении, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и лидеров других стран.

В телеграмме, адресованной азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, российский президент подчеркнул, что их встречи в Москве и в Сочи в уходящем году «в полной мере подтвердили прочность стратегического партнёрства стран». Он также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских связей, что, по его словам, «отвечает коренным интересам народов двух государств».

В поздравлении с Новым годом в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко глава российского государства отметил, что странам удалось вывести союзную интеграцию на качественно новый уровень.

Также в преддверии новогодних праздников президент направил телеграммы ряду бывших глав иностранных государств, в числе которых экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, экс-президент Франции Николя Саркози и другие.

Ранее сообщалось, что Путин выполнил просьбу жителей Йошкар-Олы в канун Нового года, которые во время прямой линии пожаловались на прямую железнодорожную связь только с Москвой. Через пять дней после этого первый за полвека прямой поезд Йошкар-Ола — Санкт-Петербург отправился из марийской столицы в город на Неве.